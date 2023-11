Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski na okładce "Party"! Znana podróżniczka i prezenter telewizyjny spotykają się od maja 2018 roku. O ich związku od początku zrobiło się w mediach bardzo głośno, bowiem oboje są niezwykle popularni i lubiani. A do tego wszyscy fani Martyny stwierdzili, że Przemek to idealny kandydat na jej partnera, a może nawet i męża! Kossakowski szybko złapał dobry kontakt z córką dziennikarki Marysią, co bardzo zaimponowało Martynie. Co o związku z Wojciechowską powiedział Kossakowski?

Martynie nie zaimponujesz szaleństwem, bo na swoim koncie ma ich więcej. Nie zaimponujesz szybką jazdą samochodem, bo zrobi to lepiej. Jeżeli więc można jej czymś zaimponować, to byciem obok tak, żeby była pewna, że zawsze może na mnie liczyć. Ja wiem, że to może wydać się naiwne i egzaltowane, ale życie razem jest o wiele prostsze niż czasami nam się wydaje - powiedział w wywiadzie dla "Twojego stylu".

Czy po roku związku para zdecyduje się na ślub? "Party" zna ich plany na jesień i już możemy powiedzieć, że zaskoczą wszystkich! Więcej szczegółów w poniedziałkowym "Party"! Co jeszcze w nowym numerze?

Trzy niezwykłe wywiady z Magdą Gessler, Beatą Kozidrak i Weroniką Rosati! Aktorka opowiedziała o tym, jak wygląda jej życie po tym, jak zdradziła, że padła ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej ze strony swojego byłego partnera. Z kolei Beata Kozidrak opowiedziała, jak wygląda jej życie po rozwodzie. Nowe "Party" od poniedziałku w kioskach!

