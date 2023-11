Podczas balu TVN Martyna miała na sobie czarną welurową suknię od Violi Piekut. To ich pierwsza współpraca:

To nasza wspólna premiera. Ona kocha wyzwania i takie samo postawiła przed nami. Silna, niezależna, odważna - to wciąż mało powiedziane. Ale to nie wszystko, bo w środku niesamowicie ciepła, wrażliwa, romantyczna. A przecież styl powinien odzwierciedlać nas samych. To dlatego w tej sukni widać TO wszystko! - pisze Viola Piekut o sukni Martyny.