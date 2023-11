Reklama

Martyna Wojciechowska przeszła już niejedną kontuzję, i niejedną chorobę w swoim życiu. Ciągłe wyjazdy, aktywność sportowa, opieka nad córeczką nadwyrężają jej zdrowie. Tak stało się i tym razem. Wojciechowska (43 l.) doznała poważnej kontuzji - ma pękniętą torebkę stawową w kostce.

- Kontuzja dopadła mnie w niedzielę późnym wieczorem. Ale i tak pakuję się i jadę do Salwadoru kręcić kolejne odcinki programu "Kobieta na krańcu świata" - powiedziała Martyna Wojciechowska w rozmowie z "Faktem".

Martyna Wojciechowska - poważna kontuzja

Lekarz Wojciechowskiej nie chciał jej początkowo puścić, ponieważ kontuzja może okazać się poważna. Ale ostatecznie odpuścił. Dlaczego? Jak zacytowała go sama Wojciechowska:

Wiem, że to nie ma sensu, bo pani i tak pojedzie i zniszczy wszystko, co jest do zrujnowania w tej kostce. Ale proszę jechać i robić swoje, a jak pani wróci, to się tym zajmiemy - zacytowała słowa lekarza Martyna Wojciechowska.

Przypomnijmy, Martyna Wojciechowska ma na swoim koncie już wiele poważnych kontuzji czy chorób - m.in. miała poważny wypadek na motocyklu, walczyła z tropikalną chorobą, doznała poważnego urazu kręgosłupa. (Martyna Wojciechowska wyleczyła się z poważnej choroby)

My, jedyne co możemy powiedzieć, to to że mamy nadzieję, że Martyna wie co robi. Zdrowie ma się w końcu jedno!

Martyna Wojciechowska ma córeczkę, o którą bardzo dba. Mała na pewno się o nią martwi!

Wojciechowska nie boi się bólu!