Martyna Gliwińska zmieniła fryzurę i chwali się figurą po ciąży! Internautka: "Jaka chudzinka"!

Martyna Gliwińska niedawno została mamą Kazika i coraz częściej publikuje ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Jednak ostatnio zdecydowała się pokazać fotografię, na której sama pozuje przed lustrem w nowej fryzurze i ciekawej stylizacji. Okazuje się, że była partnerka Jarosława Bieniuka zdecydowała się na zmianę fryzury i jednocześnie pokazała doskonałą figurą po ciąży. Internautki są pod wrażeniem! Spójrzcie...

Martyna Gliwińska opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie w czarnym garniturze z Zary i pokazała się w nowej fryzurze. Zdecydowała się na mocne i bardzo modne ostatnio cięcie do ramion. Widać, że młoda mama promienieje i jest zadowolona ze swojego wyglądu! Wystarczy przeczytać opis pod zdjęciem...

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komplementów na temat wyglądu byłej partnerki Jarosława Bieniuka i komentarzy dotyczących doskonałej figury po ciąży.

jaka chudzinka ;)

Piekna mamusia👍

Mega wyglądasz w tej fryzurce ❤️

Figura marzenie z nogami do księżyca 👍 jakbym nie wiedziała to bym w życiu nie powiedziała że dopiero co po porodzie 😲

U rock 🔥