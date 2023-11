Martyna Gliwińska w trudnych chwilach wspiera Jarosława Bieniuka! Była partnerka sportowca w rozmowie z mediami skomentowała ich bliską relację i przyznała, że wciąż wspiera Bieniuka, który trzy miesiące temu został zatrzymany przez policję w Sopocie. Jak już wiemy, były piłkarz spędził wówczas noc w izbie zatrzymań i usłyszał zarzut „udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego”- były piłkarz nie został oskarżony o napaść seksualną, o co oskarża go jego znajoma, Sylwia Sz. Kobieta twierdzi, że została brutalnie zgwałcona, ale Bieniuk zapewnia, że jest niewinny. W słowa sportowca wierzy m.in. jego była partnerka, Martyna Gliwińska. Kobieta już w kwietniu mówiła, że w jej opinii Bieniuk jest niewinny.

Jeżeli ma to jakieś znaczenie to ręczę, że cała ta fatalna sytuacja to nic innego jak nieudolna próba wyłudzenia- mówiła w rozmowie z "Faktem".

Teraz Martyna Gliwińska powiedziała znacznie więcej! Jak dziś wygląda jej relacja z Jarosławem Bieniukiem? Co powiedziała o jego dzieciach? Sprawdźcie!

Zaledwie kilka dni temu w mediach pojawiły się zdjęcia ze spotkania Jarosława Bieniuka i Martyny Gliwińskiej. Była para wybrała się na wycieczkę rowerową po Sopocie - Bieniukowi i Gliwińskiej towarzyszył syn byłego piłkarza, Szymon. Wiele osób z pewnością zastanawiało się wtedy, co teraz łączy Martynę i Jarosława. Jakiś czas temu para rozstała się po trzech latach związku. Czy teraz znów się do siebie zbliżyli?

Gliwińska nie ukrywa, że oskarżenia o gwałt mocno odbiły się nie tylko na samym Jarosławie Bieniuku, ale również na jego dzieciach. Kobieta zapewnia, że ostatnie wydarzenia odmieniły jej byłego partnera, z którym dziś rozumie się bez słów.

Nikt z państwa nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo on to wszystko przeżył, jak cierpią jego dzieci. To zdarzenie odmieniło go i może dzięki temu dziś rozumiemy się bez słów i zawsze miło spędzamy czas. Ja go nie skreśliłam, a dla dzieci zawsze będzie ukochanym tatą - komentuje Gliwińska.