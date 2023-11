Martyna Gliwińska i Jarosław Bieniuk będą mieli dziecko. Czy teraz do siebie wrócą? „JESTEM W CIĄŻY Z JARKIEM BIENIUKIEM. Nie znaczy jednak, że wspólnie będziemy rodzicami, ponieważ Jarek uznał to za problem”. Tak w rozmowie z „Na Żywo” Martyna Gliwińska (26) potwierdziła, że spodziewa się dziecka, i dała do zrozumienia, że będzie sama je wychowywała. Projektantka, która jest w szóstym miesiącu ciąży, przyznała też, że od pewnego czasu nie ma kontaktu z byłym partnerem. Potwierdziła to, gdy zapytaliśmy ją, czy porozumiała się z Bieniukiem w sprawie opieki nad dzieckiem.

Nie ma żadnego porozumienia – powiedziała „Fleszowi”.

Jej wyznanie wyraźnie zszokowało Bieniuka.

Trudno mi uwierzyć, że Martyna powiedziałaby coś takiego (…). Przyznaję, że nasza sytuacja ze względu na wiele okoliczności jest skomplikowana, ale staramy się to wszystko jak najlepiej poukładać ze względu na dobro dziecka, między sobą, na pewno nie na łamach prasy - powiedział Bieniuk w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Ale wszystko wskazuje na to, że poukładać ich relacje będzie trudno.

