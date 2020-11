Marta Żmuda-Trzebiatowska pokazała pokój synka! Marzenie każdego chłopca? Codziennie wieczorem robią jedną rzecz 

Marta Żmuda-Trzebiatowska i jej mąż Kamil Kula skrupulatnie dbają o prywatność swojej rodziny i choć są dumnymi rodzicami dwójki dzieci, na darmo szukać zdjęć ich pociech w internecie. Jak przyznała aktorka w jednym z wywiadów, jej bliscy to kawałek życia, który chce zachować tylko dla siebie. Tym razem jednak postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała część pokoju 3-letnie Bruna. Co więcej, zdradziła jaki jest ich codzienny, wieczory rytuał.

Zobacz także: Marta Żmuda-Trzebiatowska pokazała swoją figurę po ciąży. Ciężko uwierzyć, że dopiero co urodziła

Marta Żmuda-Trzebiatowska pokazała jak urządziła dziecięcy pokój! Jest bardzo stylowo.

Urządzenie dziecięcego pokoju to nie lada wyzwanie, w którym rodzice mają naprawdę spore pole do popisu. Na jakie rozwiązania postawiła w tym przypadku Marta Żmuda-Trzebiatowska? Aktorka zadbała o przytulny, niezwykle ciepły charakter kolorowymi, radosnymi akcentami, a pokoik jej synka jest bardzo stylowy. Pierwszym, co rzuca się w oczy jest wyjątkowa, ale stonowana tapeta, która zabiera nas do świata „Alicji w Krainie Czarów”. Zobaczymy na niej niemal wszystkich mieszkańców lasu, zajączki, łosie, oraz drzewa. W meblach aktorka postawiła na drewno, a dziecięcy charakter pokoju podkreślają kolorowe poduszki i maskotki. Wysoka, pluszowa żyrafa i lampka w kształcie pyszczka rudego liska, to z pewnością marzenie każdego malucha. Dodatkowo, możemy się domyślić, że 3-letni Bruno śpi w łóżku, które przypomina drewniany domek! Kto z nas nie śnił o czymś takim w dzieciństwie?

Instagram

Co więcej Marta Żmuda-Trzebiatowska postanowiła podzielić się swoim rytuałem po ciężkim dniu. Jak przyznała, codziennie, przynajmniej przez kilkanaście minut, czyta swojemu synkowi i córce książki, co jest ich ulubionym rodzinnym zajęciem. Dzięki temu nie tylko spędza z nimi kreatywnie czas, ale jest to również jej patent na sprawdzenie jednej rzeczy. Jak się okazuje, Bruno uwielbia słuchać bajek i jest wyczulony na najmniejsze przejęzyczenie.

Wiecie, że tak sprawdzam wieczorem czy już zasnął... Zaczynam zmieniać imiona bohaterów, szyki zdań, kiedy mnie nie poprawia znaczy, że już smacznie śpi - wyznała w mediach społecznościowych.

Co sądzicie o takim dziecięcym pokoju?