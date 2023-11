Już we wrześniu rusza 6. edycja show "Rolnik szuka żony". Wiosną zaczęły się zdjęcia do programu, w którym zobaczymy pięciu rolników poszukujących miłości. W święta wielkanocne TVP pokazało wizytówki 10 rolników, którzy zgłosili się do programu, ale w show zobaczymy tylko pięciu, którzy otrzymali najwięcej listów. Jak udało nam się dowiedzieć, padł rekord w ilości listów, które otrzymał jeden rolnik. O którego chodzi? Tego dowiemy się dopiero we wrześniu, gdy TVP pokaże 1. odcinek programu. Marta Manowska rozpoczęła pracę na planie i w rozmowie z Party.pl zdradziła, jacy są rolnicy z nowej edycji. Czy szybko podejmują decyzję? Czym różnią się od tych, których prowadząca program poznała w poprzednich edycjach? Zobaczcie, co zdradziła nam Manowska!

Reklama

Zobacz także: Zbyszek i Ania z "Rolnika" są parą? Zobacz, co o ich relacji mówi Marta Manowska!

Reklama

Marta Manowska opowiedziała o nowej edycji "Rolnik szuka żony"