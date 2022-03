Marta Manowska stanęła w obronie kobiet z Ukrainy. Stanowczo odpowiedziała na zarzuty internautki

Marta Manowska dołączyła do grona gwiazd, które głośno wyrażają swoją opinię w sprawie protestu kobiet. Gospodyni "Rolnik szuka żony" zamieściła w sieci jasne stanowisko, publikując m. in. zdjęcie papieża Franciszka wraz z cytatem, w którym prosi o nie posługiwanie się religią w celu budzenia nienawiści i przemocy. Wszyscy wiemy, że to sprawa szersza, światopoglądowa. Czy wierzę w ewolucję czy w Boga, w racjonalizm i naukę, wyznaję wiarę i duchowość. Jestem człowiekiem. Mam sumienie. To ono jest sumą MOICH wyborów. Przez nie filtruję świat i innych ludzi. MOJE SUMIENIE. MÓJ WYBÓR - napisała Marta Manowska. Stanowisko Marty Manowskiej nie wszystkim przypadło do gustu, a pod postami rozgorzała się gorąca dyskusja. Jedna z internautek zarzuciła jej hipokryzję i podporządkowanie stacji telewizyjnej! Prezenterka TVP postanowiła ostro odpowiedzieć! Zobacz także: Marta Manowska zdradza jak wygląda praca na planie „Rolnik szuka żony”? "Skala emocji jest porażająca" Marta Manowska o Strajku Kobiet i walce o prawa kobiet W czwartek, 22 października 2020 roku, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją RP. Kontrowersyjna decyzja wywołała sprzeciw setek tysięcy oburzonych obywatelek i obywateli, którzy tłumnie wyszli na ulicę na znak protestu. Dziś w Warszawie odbędzie się generalny Strajk Kobiet, zablokowane będzie całe miasto. Strajk Kobiet to od tygodnia zdecydowany temat numer jeden, który budzi ogromne emocje. Głos w sprawie postanowiła zabrać także Marta Manowska, starając się wytłumaczyć swoim komentującym, że wzajemna agresja i ataki do niczego nie prowadzą: Wszystkim, którzy tak krzyczą pod postami...