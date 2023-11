W grudniu Marta Manowska miała tylko kilka dni przerwy na to, aby pojechać do rodziców i dziadków na święta. Przez ponad miesiąc kręciła zdjęcia do nowego programu „Sanatorium miłości”, który będziemy mogli obejrzeć już w najbliższą niedzielę wieczorem! Spakowała trzy walizki i wyjechała na plan. A co z miłością? W końcu Marta Manowska niedawno wyznała, że jest zakochana. Czy uda się jej połączyć tak intensywną pracę z dala od domu z uczuciem?

"Wierzę, że przy odpowiednim nastawieniu obojga partnerów wszystko da się pogodzić. Kocham podróżowanie, poznawanie ludzi, rozmowy z nimi i bycie w ciągłym ruchu. W przyszłości chciałabym mieć rodzinę, która będzie mi towarzyszyć w moich pasjach, i myślę, że teraz jest na to szansa. Ważne, by spotkać partnera, który ma podobne spojrzenie na życie!” - powiedziała Marta.

"Sanatorium miłości" już niedzielę w TVP1 o 21.15.