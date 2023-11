Już wkrótce na antenie TVP pojawi się nowe muzyczne show "The Voice Senior". Jak już wiemy, muzyczny program, w którym będą występować uczestnicy, którzy ukończyli 60. rok życia, poprowadzi Marta Manowska. W jury zasiądą: Alicja Majewska, Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny oraz Marek Piekarczyk. Nagrania 'The Voice Senior" ruszyły kilka tygodni temu, a wtedy okazało się, że na planie programu pojawiła się jedna z uczestniczek pierwszej edycji "Sanatorium miłość"! Teraz Marta Manowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, jaka będzie rola Niny w "The Voice Senior"!

Reklama

Posłuchajcie, co powiedziała nam Marta Manowska! Będziecie oglądać "The Voice Senior"?

Reklama

Już wkrótce TVP wyemituje nowe show "The Voice Senior".