Marta Manowska właśnie wydała książkę "Rolnik szuka żony", która jest nie lada gratką dla wszystkich wielbicieli programu. Gospodyni show odwiedziła uczestników ostatnich trzech edycji. Sprawdziła, co się u nich zmieniło, jak dziś żyją i czy udało im się znaleźć miłość i klucz do szczęścia. W rozmowie z magazynem "Flesz" gwiazda zdradziła, że sentymentalna podróż skłoniła ją do ważnych przemyśleń i decyzji. Jakich?

O czym marzy Marta Manowska?

Życie prywatne Marty owiane jest wielką tajemnicą. Czemu tak bardzo go strzeże?

Właśnie dlatego, że to życie prywatne. W programie żyję emocjami innych ludzi, razem z nimi przeżywam sukcesy i porażki. Muszę zachować coś dla siebie – wyznała we "Fleszu".

Czy jest z kimś związana? Tego Marta Manowska nadal nie zdradziła. Przyznała za to, że jej priorytetem jest teraz rodzina i... dziecko!

Chciałabym mieć dziecko i czuję, że to jest właściwy moment w życiu. Jestem na to gotowa i bardzo tego pragnę – przyznała Manowska.

Kiedy jej marzenie się spełni?

Nie cierpię deadline'ów, więc nie wyznaczyłam sobie terminu. Ale... będę nad tym pracować – śmieje się gospodyni programu "Rolnik szuka żony".

Marta Manowska chce mieć dziecko!