Od tragedii samolotu w Smoleńsku, gdzie zginął prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, minęło już pięć lat. Od tamtej chwili media śledzą każdy krok córki nieżyjącej pary- Marty Kaczyńskiej. Prasa rozpisywała się o jej problemach małżeństwie oraz o tym jak radzi sobie po stracie rodziców. Zobacz: Dziś odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Kaczyńskiej

Okazuje się, że o Marcie Kaczyńskiej znowu zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą niesmacznej sytuacji do jakiej doszło przy grobie Marii i Lecha Kaczyńskich. W rocznicę katastrofy Marta Kaczyńska i Andrzej Duda razem złożyli wieńce na Wawelu. Jak donosi "Fakt" córka zmarłego prezydenta powiedziała wówczas do polityka PiS, że nie zamierza wspierać go w kampanii wyborczej.

- Nie chcę brać udziału w twojej kampanii - rzuciła Kaczyńska.

Wszystko wskazuje na to, że Martę zdenerwował napis na szarfie, która pojawiła się na kwiatach od kandydata na prezydenta. Było na niej napisane: "Andrzej Duda kandydat na prezydenta RP". Tabloid sugeruje również, że Kaczyńskiej nie spodobało się zamieszczenie zdjęć z krypty na Wawelu na portalach społecznościowych Andrzeja Dudy.

Co sądzicie o zachowaniu polityka?

