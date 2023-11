Marta Gałuszewska w ostatni weekend sierpnia miała wystąpić w Kętrzynie oraz w Kielcach. Niestety, artystka zmuszona była odwołać pierwszy z tych koncertów. W drodze do Kętrzyna jej ekipa miała bowiem wypadek. Informacja o tym zajściu pojawiła się na oficjalnym fanpage'u artystki.

Na szczęście bardzo szybko okazało się, że życiu i zdrowiu artystki nie zagraża niebezpieczeństwo. Niedługo później Marta Gałuszewska osobiście przekazała dobre wieści swoim fanom na Facebooku.

- Mamy niesamowicie dużo szczęścia. Wyszliśmy z wypadku poobijani ale w jednym kawałku, co dla mnie jest prawdziwym cudem. Do Kętrzyna, pomimo wielkich chęci, nie udało nam się dojechać, ale jestem już w drodze do Kielc, gdzie zagramy dla Was dzisiaj z @kush_kush_official Nie mogę się już doczekać :) - napisała Marta Gałuszewska.