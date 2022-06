"Ranczo": Marta Chodorowska na bardzo odważnym zdjęciu! Cezary Żak: "Córciu, na rany Boga..."

Marta Chodorowska opublikowała w sieci zdjęcie z planu "Rancza" i rozwiała wątpliwości dotyczące ewentualnej kontynuacji serialu. Aktorka, która przez wiele lat wcielała się w rolę Klaudii Kozioł, córki wójta, w jednym z wpisów na Instagramie wspomina pracę w hicie TVP i przyznaje, że pożegnała się już ze swoją serialową bohaterką. Zobaczcie, co napisała Marta Chodorowska! Marta Chodorowska o "Ranczu" Serial "Ranczo" przez wiele lat był jednym z największych hitow TVP. Produkcja o perypetiach Lycy Wilskiej i mieszkańców Wilkowyj przyciągał przed telewizory miliony widzów, którzy do dziś tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami. Ostatni odcinek "Rancza" został wyemitowany w 2016 roku. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że powstanie filmowa wersja hitowej produkcji - niestety po śmierci Pawła Królikowskiego, czyli serialowego Kusego, reżyser "Rancza" w rozmowie z Onetem przyznał wprost, że w obecnej sytuacji nie widzi możliwości kontynuowania prac nad filmem. Ostatnio również Marta Chodorowska w swoim wpisie na Instagramie potwierdziła, że pożegnała się już z rolą Klaudii. (...) Ten czas już nie wróci. „Ranczo” nie wróci a my rozbiegliśmy się po innych produkcjach. I choć patrzę na to zdjęcię i ciepło robi mi się w sercu to cieszę się na nowe wyzwania i czekam na nowe role. Z Klaudią już się pożegnałam. Szaleje w Wilkowyjach, jako Wójtowa zapewne. Nie wracam już do niej - napisała aktorka. Jak na wpis Marty Chodorowskiej zareagowali internauci? Fani wspominają serial "Ranczo" i wciąz zadają pytanie, czy jest szansa, że serial będzie kontynuowany. Aktorka odpowiedziała! - Ranczo, serialowa perełka pod każdym względem. A Klaudia to ptak mieniący...