Mariusz Pudzianowski to z pewnością jeden z najpopularniejszych sportowców w kraju. To właśnie on przez wiele lat nosił tytuł najsilniejszego człowieka na świecie. Pudzianowski od jakiegoś czasu jest również zawodnikiem MMA. Mariusz z pewnością nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony kobiet. W jednym z programów telewizyjnych przyznał także, że podrywają go mężczyźni. Zobacz: Pudzianowski u Wojewódzkiego: Dostaję smsy od mężczyzn

Wszystko wskazuje na to, że Mariusz Pudzianowski wreszcie znalazł swoją prawdziwą miłość. I chociaż do tej pory w mediach miał opinię zatwardziałego kawalera, to sam sportowiec najwyraźniej wpadł w sidła miłości. Na Facebooku Pudzianowski wstawił zdjęcie z przymiarek garnituru.

- Nowy strój do nowej roli robi się, może być???? Pora na zmiany najwyższy czas- podpisał zdjęcia Mariusz.

W komentarzach pojawiło się wiele pytań czy Strongman planuje ślub, na żadne jednak nie odpowiedział. Miejmy nadzieję, że Mariusz Pudzianowski już wkrótce zdradzi czy rzeczywiście planuje się ożenić.

