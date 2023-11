Marina i Wojtek Szczęsny swoje życie dzielą między dwoma domami: polskim i włoskim. Aktualnie bramkarz gra we włoskim klubie Juventus, a to oznacza, że tam spędza większość czasu. Marina razem z Liamem też często tam przebywają i okazuje się, że mimo rozpoznawalności gwiazda czuje się tam doskonale, bo może sobie pozwolić na większą anonimowość niż w Polsce! Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku Wojtka Szczęsnego. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co zdradziła Marina Party.pl na temat swojego męża. Jakie piłkarz ma sposoby, aby ukryć się przed paparazzi!

Marina wyznała też, czy pogodziła się z ceną, jaką musi płacić za popularność? Nie uwierzycie, co nam powiedziała!

EastNews