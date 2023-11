Już za kilka miesięcy Marina i Wojciech Szczęści będą celebrować pierwsze urodziny synka. Chłopiec przyszedł na świat w czerwcu 2018 roku. Rodzice nie zdecydowali się na tradycyjne polskie imię, tylko zagraniczne - Liam. Choć gwiazda do tej pory nie pokazała twarzy synka, od czasu do czasu umieszcza w sieci zdjęcia chłopca odwróconego do aparatu tyłem. Najnowsza fotografia rozczuliła internautów.

Nowe zdjęcia syna Mariny i Wojtka Szczęsnego

Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała zdjęcie z podróży z Liamem. Wokalistka poleciała z synkiem do Wojciecha Szczęsnego. Gwiazda skorzystała z prywatnego samolotu, jednak nie to przykuło największą uwagę internautów. Fani Szczęsnej zachwycili się kolejnym zdjęciem z chłopcem.

Tato, jesteśmy! - napisała gwiazda.

Internauci zachwycili się małym Liamem i skomentowali zdjęcie gwiazdy.

Kiedy tak urósł, ale duży chłopczyk już ! W takich warunkach powinny podróżować wszystkie fajne kobiety z dziećmi Jaki to już duży chłopak. Będzie wysoki jak tata - napisali internauci.

Liam ponoć jest bardzo grzeczny "w powietrzu". Chłopiec od małego sporo lata po całym świecie. Podczas podróży słynna mama stawia na swój i jego komfort, zwłaszcza jeśli chodzi o ubranie!

Marina z synkiem odwiedzają tatę!

Liam uwielbia patrzeć, co dzieje się za oknem .

Czy gwiazda pokaże, jak wygląda twarz Liama?

