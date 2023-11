Marina Łuczenko-Szczęsna zapomniała iść do manicurzystki? Internauci wytknęli piosenkarce dziwny manicure, który pokazała na nowym zdjęciu. Żona Wojciecha Szczęsnego chciała zareklamować produkt kosmetyczny, ale fani nie mogli oderwać wzroku od jej paznokci. Zobaczcie, o co internauci zrobili tyle hałasu! Czy to jakaś nowa moda?

Manicure Mariny Szczęsnej

Marina Szczęsna bardzo dba o swój wygląd i rzadko zdarza jej się zaliczyć modową wpadkę. Tym razem żona bramkarza pokazała zaskakujący manicure, który wyglądał dość... osobliwie, wręcz nieprofesjonalnie. Pod zdjęciem kosmetyku, który celebrytka zareklamowała w sieci, pozostawiono mnóstwo komentarzy dotyczących paznokci gwiazdy! Uspokajamy, Marina pomalowała paznokcie, jednak zdecydowała się na czarną obwódkę. Efekt był niecodzienny.

-Wszystko wygląda pięknie ale jak zobaczyłam paznokcie to wyglądają jakbyś w ziemi dłubała i z Liamem zamki z piasku stawiała - Mój Synek ma takie paznokcie po całym dniu zabawy na dworze - Też tak pomyślałam, że ta czarna obwódka niestety, ale pierwsze skojarzenie to: brudne paznokcie. Mi tak się czasem robi jak przy malowaniu wyleję tusz albo wymieniam toner w drukarce - pisali internauci.

Szczęsna odpisała, że dla niej paznokcie są "czaderskie". Wydaje nam się, że niedługo wiele fanek gwiazdy będzie takie miało! Oczywiście obwódka nie musi być czarna tak jak u celebrytki. Można pomalować ją na każdy inny kolor, z pewnością będzie pięknie!

Zobaczcie zdjęcie, które wzbudziło sporo kontrowersji. Co myślicie o takim manicure?

instagram

Marina na wakacjach

Instagram