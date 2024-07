Marina Łuczenko-Szczęsna zamieściła wzruszający wpis o trzęsieniu ziemi we Włoszech. Piosenkarka i żona Wojtka Szczęsnego wspomina dramatyczną noc, podczas której 150 kilometrów od Rzymu, gdzie mieszkają Marina i Wojtek, doszło do silnego trzęsienia ziemi. Marina opublikowała zdjęcie flagi Włoch i wyraziła ogromny smutek. Co napisała na Instagramie?

Przedwczoraj w nocy przeżyliśmy trzęsienie ziemi. Przez kilka dobrych sekund łòżko kołysało się jak na łodzi. Byłam przerażona. Epicentrum zdarzenia miało miejsce 150km od Rzymu. Ludzie gineli w trakcie snu, to straszne. Chciałabym wyrazić mój ogromny smutek i żal dla rodzin i bliskich ofiar tego tragicznego wydarzenia.

Marina Łuczenko-Szczęsna jako jedna z pierwszych gwiazd skomentowała dramatyczne wydarzenia z Włoch. Według oficjalnych doniesień medialnych, w wyniku trzęsienia ziemi we Włoszech co najmniej 247 osób zginęło, a 368 zostało rannych.

Marina o trzęsieniu ziemi we Włoszech.

