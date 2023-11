Wojciech Szczęsny ma powody do zadowolenia. Piłkarz dał z siebie wszystko podczas pierwszego meczu w ramach eliminacji do Mundialu 2022. Szczęsny nie przepuścił ani jednej bramki w czasie spotkania z Austrią. Ostatecznie Polacy wygrali z przeciwnikiem 1:0. Wojtek Szczęsny niemal od razu po spotkaniu przyjechał do Warszawy, aby pobyć ze swoimi bliskimi. Marina pokazała urocze nagranie z ich synkiem, które rozczuli nawet największego twardziela!

Wojciech Szczęsny karmi swojego synka Liama

Najbliższy mecz polska reprezentacja rozegra w niedzielę 24 marca w Warszawie. Polacy spotkają się na murawie z Łotwą. Jednak zanim to nastąpi, mają chwilę dla siebie. Wojtek Szczęsny postanowił wykorzystać ten czas jak najlepiej. Piłkarz stara się spędzać każdą wolną chwilę z żoną i synkiem Liamem. Sportowiec chętnie angażuje się w codzienne czynności, jak choćby karmienie dziecka. Musicie zobaczyć filmik, który udało się nakręcić Marinie!

Wojciech Szczęsny na wspomnianym nagraniu karmi synka, który wyraźnie jest zadowolony z obecności taty. Cała trójka wygląda na bardzo szczęśliwą.

Po wygranym meczu taty @wojciech.szczesny1 jabłuszko jakoś lepiej smakuje ????. Gratulacje dla całego zespołu - napisała Marina pod nagraniem.

Piękny widok!

Ich synek rośnie jak na drożdżach

