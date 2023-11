Marina na gali Flesz Fashion Night 2019 zaprezentowała się w przepięknej stylizacji Martyny Sowik. Marina miała na sobie bardzo odważną kreację, od której trudno było oderwać wzrok. Martyna Sowik uznała, że zrezygnuje z sukni na rzecz kombinezonu w delikatną kratkę z ciekawą górą z licznymi wycięciami. Projektantka dla siebie przygotowała podobną stylizację.

Reklama

O Marinie jest ostatnio niezwykle głośno w kontekście powrotu serialu "39 i pół", który zmienił tytuł na "39 i pół tygodnia". Marina w hicie TVN wciela się w serialu w postać Amandy.

Martyna Sowik to polska projektantka, która w polskiej branży znana jest już od wielu lat, jednak z własną marką SOWIKc/o wystartowała dopiero w 2016 roku. Martyna Sowik czerpie inspiracje z różnych obszarów i subkultur. Jej projekty to bardzo często melancholijny, czasem ironiczny komentarz do rzeczywistości, połączony z dużą dawką autoironii i humoru.

Zobacz też: Oryginalna stylizacja Mariny Łuczenko-Szczęsnej! Wiemy, gdzie kupisz te spodnie, a ich cena... pozytywnie zaskakuje

Marina na Flesz Fashion Night 2019

Flesz Fashion Night to jedna z największych modowych imprez w Polsce. Na jednym wybiegu, jednego wieczora znów możemy oglądać najlepsze stylizacje z kolekcji najbardziej znanych polskich projektantów. Swoje kreacje zaprezentowali: Ranita Sobańska, MMC, Łukasz Jemioł, Lidia Kalita, Mariusz Przybylski, Paprocki & Brzozowski, Martyna Sowik, Agnieszka Maciejak, Maciej Zień, czy Izabela Łapińska. Każdy z nich, specjalnie na ten wieczór zaprojektował kreację dla swojej gwiazdy.

Jak oceniacie stylizację Mariny? Podoba się wam?

ONS.pl