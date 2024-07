Wczoraj na Instagramie Pauliny Sykut pojawiła się fotka z Anna Lewandowską. Okazuje się, że dziennikarka postanowiła zadbać o formę pod okiem profesjonalistki i wybrała się na trening ze sportsmenką. Zobacz: Do tej pory to z Chodakowską ćwiczyły największe gwiazdy. Teraz Lewandowska zyskała nową fankę

Do zwolenniczek treningów Lewandowskiej dołączyła również Marina. Wokalistka również pochwaliła się wspólnym zdjęciem, na którym widać, że panie się polubiły. W końcu nic tak nie łączy jak miłość do sportu i mężczyźni ze wspólną pasją. Marina ze względu na związek z Wojciechem Szczęsnym postanowiła popracować również nad swoją kondycją i daje z siebie wszystko na siłowni. Choć od dawna może pochwalić się nienaganną sylwetką to zdecydowała, że jeszcze trochę je udoskonali.

Jak trenowały?

