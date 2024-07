Marika na koncercie w Stacji Warszawa

1 z 7

Marika od momentu wystąpienia w "The Voice of Poland" zyskała sporo na popularności. Sława zdobyta dzięki telewizji z pewnością przysporzyła jej większej ilości fanów, a co za tym idzie, wokalistka zaczęła grać częściej koncerty. Za kilka dni gwiazda wraca na plan muzycznego show. Jednak czas przed nagraniami poświęca na koncertowanie. Zobacz: Ociekająca seksem Marika podczas finału "The Voice"

Ostatnio Marika zagrała koncert w jednej ze stołecznych klubokawiarni. Artystka podczas występu tryskała pozytywną energią. Nic w tym dziwnego, w końcu muzyka jaką gra przepełniona jest słońcem i radością.

Gwiazda po raz kolejny na scenie zaprezentowała się w bardzo kobiecym i eleganckim wydaniu. Miała na sobie jasną sukienkę przed kolana z falbaniastymi rękawkami. Kreacja subtelnie podkreślała jej nogi.

Zobaczcie jak Marika prezentowała się na scenie: