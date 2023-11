Marietta, jedna z uczestniczek Love Island opowiedziała nam o swoich kłopotach z wagą. Jak przyznaje otwarcie, ma tendencje do łapania nadprogramowych kilogramów. Zdarzało się jej, że waga szła ostro do góry - nawet o 14 kg! Co robi, by wyglądać tak świetnie jak dziś? Czy Franek, partner którego poznała w programie, teraz ją wspiera? Zobaczcie, co nam zdradziła! Przy okazji dowiedzieliśmy sie też ile jej przybyło kilogramów na Wyspie Miłości.

A tak Marietta wyglądała w przeszłości: