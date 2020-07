Marietta z "Hotelu Paradise" zdecydowała się na poprawę konturu swoich ust! Zwyciężczyni hitu TVN7 opublikowała krótkie nagranie oraz zdjęcia, na których widać efekty zabiegu. Niektórzy fani twierdzą, że teraz usta Marietty są już zbyt duże. Pozostali komplementują zaś tą zmianę w jej wyglądzie. Zobaczcie zatem sami jak teraz wygląda Marietta!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Uczestnicy komentują rozstanie Chrisa i Marietty! "Widocznie życie ma..."

Marietta Witkowska dała się poznać w programie "Hotel Paradise" jako otwarta i szczera osoba. Bohaterka hitu TVN7 nigdy nie ukrywała również, że jest fanką medycyny estetycznej i chętnie z niej korzysta. Marietta uwielbia także zabiegi upiększające - przedłużanie włosów, sztuczne rzęsy czy też powiększanie ust. Gwiazda programu TVN7 ostatnio poddała się również zabiegowi odchudzającemu, a przy okazji poprawiła kontur swoich ust, o czym poinformowała na swoim Instagramie.

Trochę się bałam Wam powiedzieć ale wczoraj [...] oprócz zabiegu odchudzającego poprawiliśmy również bardzo delikatnie kontur moich ust :) mamy plan zrobić to etapowo, tak aby te usta „naprawić”. W tej chwili są jeszcze trochę opuchnięte, ale ja już widzę mega zmianę i jestem bardzo zadowolona, że się odważyłam :) - napisała Marietta pod filmikiem, na którym możemy zobaczyć jej nowe usta!

Ta kolejna zmiana w wyglądzie zwyciężczyni "Hotelu Paradise" bardzo nie spodobała się części jej wielbicieli, którzy twierdzą, że usta Marietty są teraz zdecydowanie za duże!

- Za duże ;( nie rozumiem tego fenomenu. Po co? Dla kogo? Jesteś śliczna bez tego. Buziaki😘

- Nie lubię pisać negatywnych opinii, ale serio niedługo te usta ci wybuchną, po co to robisz? Jesteś ładna dziewczyna i to Ci nie potrzebne...

- Za duże te usta były duże i ładne

- Marietko, jesteś piękna i miałaś i tak ładne duże usta już nie trzeba ich powiększać przesadzać

- Fajna, ładna dziewczyna...po co te usta takie ? Rzęsy, brwi ok ale aż takie usta ? 😔

- Dla mnie masakra nic naturalnej kobiecości wszystko sztuczne😠 - piszą fani.