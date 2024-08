W miniony weekend zmarły matka i siostra Mariah Carey - tę tragiczną informację potwierdziła sama wokalistka w rozmowie z "People". Choć nieznane są szczegóły śmierci dwóch kobiet, z całego świata płyną kondolencje dla 55-latki i jej bliskich. Co wiemy o rodzinnych relacjach Mariah Carey? Zawirowania to co najmniej delikatne określenie...

Trudne relacje rodzinne Mariah Carey. Siostra złożyła przeciwko niej pozew

Choć w błysku fleszy 55-letnia Mariah Carey sprawia wrażenie szczęśliwej i spełnionej, a jej świąteczny hit "All I want for Christmas is you" w okolicy Bożego Narodzenia nucą wszyscy, jej życie prywatne nigdy nie było usłane różami. Przeciwnie: wokalistka zmagała się z licznymi problemami rodzinnymi, szczególnie dotyczącymi relacji z rodzeństwem i matką. Po tym, jak świat obiegła informacja o śmierci matki i siostry Mariah Carey, fani jeszcze bardziej zainteresowali się przebiegiem rodzinnych perypetii - a te nie były proste. Po wielu konfliktach, siostra i brat Carey zdecydowali się nawet wejść na drogę prawną!

Gdy Carey zaczęła odnosić sukcesy, rodzina zaczęła ją wykorzystywać. W swojej autobiografii Mariah opisała, jak siostra i brat próbowali wyłudzić od niej pieniądze, mimo że wcześniej ją krzywdzili. Alison zmagała się z wirusem HIV i alkoholizmem, a Morgan, brat Mariah, publicznie ją krytykował i również pozwał po publikacji książki, twierdząc, że przedstawione w niej fakty były fałszywe. Gdy Alison leczyła się na HIV, brat Mariah wbił jej szpilę, udzielając wywiadu dla "The Sun":

Twoja siostra walczy o życie, umiera, a ty gdzie jesteś? Myślisz, że jesteś taka fajna, a w rzeczywistości jesteś wiedźmą. Koszty leczenia Alison, która jest nosicielką HIV, wyniosłyby cię mniej niż karma dla twoich psów. Dlaczego przestałaś się nami interesować? - grzmiał mężczyzna na łamach brytyjskiego tabloidu.

To jednak nie koniec trudności. Po tym, jak Mariah Carey w swojej książce autobiograficznej przedstawiła siostrę w złym świetle (ujawniła m.in. związki Alison ze starszymi mężczyznami), ta postanowiła ją pozwać na zawrotną kwotę 1,25 miliona dolarów.

"Pełna bólu". Tak wyglądała relacja Mariah Carey z matką

Nie da się ukryć, że relacje Mariah z matką, Patricią, były równie skomplikowane, co z siostrą. Patricia, mimo że była nauczycielką śpiewu i wspierała rozwój talentu córki, według Mariah nie była w stanie zapewnić jej emocjonalnego wsparcia, którego tak bardzo potrzebowała. Mariah oskarżała matkę o zaniedbania i brak reakcji na przemoc, której doświadczyła w młodości, a ich relację opisywała jako "historię zdrady i piękna":

Nasza historia to historia zdrady i piękna. Miłości i porzucenia. Ofiary i przetrwania. Kilka razy uwolniłam się od niewoli, ale podejrzewam, że chmura smutku zawsze będzie nade mną wisiała, nie tylko z powodu mojej matki, ale z powodu naszej skomplikowanej wspólnej podróży - wspominała Mariah Carey.

Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Mimo skomplikowanej historii, wiadomo, że tuż przed śmiercią matki Mariah Carey zdążyła spędzić z nią ostatnie chwile życia:

Doceniam, że mogłam spędzić ostatni tydzień z mamą, zanim zmarła. Dziękuję za miłość, wsparcie i szacunek dla mojej prywatności wszystkich w tym ogromnie trudnym czasie - przekazała pogrążona w żałobie Mariah Carey magazynowi ''People''.

Mariah, mimo swojej spektakularnej kariery, przez całe życie zmagała się z demonami przeszłości, które w dużej mierze miały swoje źródło w jej skomplikowanych relacjach z najbliższymi. Ostatecznie, choć straciła matkę i siostrę, ich trudne relacje pozostają bolesnym rozdziałem w jej życiu, który nigdy nie został do końca zamknięty...

