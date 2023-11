Reklama

Jesienią na antenie TVP2 wystartuje 9. już edycja popularnego show "The Voice of Poland". W kwietniu rozpoczęły się castingi do programu. Jednak wciąż pod znakiem zapytania stoi skład sędziowski. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że do programu powróci Patrycja Markowska. Przypomnijmy, że piosenkarka była jurorką w 2. edycji show TVP2. Jednak artystka zrezygnowała z tej pracy, aby móc skupić się na własnej płycie i koncertach.

Łatwiej jest siedzieć w programie, niż robić płyty. Bycie w show to w zasadzie łatwa kasa, popularność, pani w kiosku poznaje. Żyć, nie umierać - tak Patrycja Markowska skomentowała swoje odejście z "The Voice of Poland".

Drugą artystką, która według plotek ma zasiąść w jury "The Voice of Poland" jest... Margaret! Czy znana piosenkarka faktycznie będzie oceniała młode talenty? Dowiecie się tego z naszego wideo!

Margaret zasiądzie w jury "The Voice of Poland 9"?

Do show TVP2 wraca Patrycja Markowska