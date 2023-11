Margaret i rozbierana sesja?! To brzmi jak coś nieprawdopodobnego, a jednak! Polska piosenkarka przyznała się w rozmowie z Party.pl, że do takiej sesji doszło! Czy zdjęcia nagiej Margaret można gdzieś zobaczyć? Dlaczego piosenkarka się na to zgodziła i czy zamierza to powtórzyć? Posłuchajcie, co nam powiedziała!

Margaret o rozbieranej sesji