Polscy fani muzyki pop doczekali się w końcu w naszym kraju piosenkarki, której przeboje mają szansę zaistnieć na rynkach zagranicznych. Mowa oczywiście o Margaret i jej konsekwentnej pracy nad sukcesem w Europie. Przypomnijmy: Tak wygląda europejska kariera Margaret od kulis

Reklama

Dzisiaj Margaret wystąpi na festiwalu Top of The Top 2013 w Sopocie, a dokładnie tydzień później zagości na scenie dużej imprezy muzycznej w Berlinie "Stars for Free 2013" organizowanej przez popularną stację radiową RTL Radio.

Polska piosenkarka wystąpi obok takich gwiazd jak popularny zespół The Wanted czy Arash - nie zabraknie również lokalnych, niemieckich wykonawców, którzy święcą obecnie triumfy u naszych sąsiadów - m.in. Sascha Grammel czy Lukas Graham. Trzeba przyznać, że koncert z takimi nazwiskami to duża nobilitacja dla Margaret i kolejny krok w budowaniu dużej kariery w Niemczech.

Myślicie, że uda się jej tam zostać prawdziwą gwiazdą?

Zobacz: Śliczna Margaret na konferencji w Sopocie

Zobacz także





Reklama

Zobacz też fotorelację z zamkniętego koncertu Margaret w Warszawie: