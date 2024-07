Sopot po raz drugi w tym roku będzie muzyczną stolicą Polski. W czerwcu odbywał się tam festiwal Top Trendy, a w ten weekend startuje impreza Top of the Top 2013. Przypomnijmy: Gwiazdy podczas konferencji Sopot Top of the Top Festival 2013

W sobotę jedną z gwiazd występujących w Operze Leśnej będzie Margaret. Młoda wokalistka na konferencji prasowej zaprezentowała się w ślicznej limonkowej sukience od Violi Piekut, do której dobrała buty na grubym obcasie. Co zaprezentuje jutro w Sopocie? W rozmowie z AfterParty.pl Margaret zdradziła, że wykona medley swoich singli Thank You Very Much i Tell Me How Are Ya.

