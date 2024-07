Zarówno Margaret, jak i Ewelina Lisowska wystąpiły na koncercie Lato ZET i Dwójki w Koszalinie. Margaret jak zwykle zaprezentowała młodzieżowy look w stylu lat 90. Szorty z wysokim stanem, sandałki na obcasie i koszula wiązana w talii wyglądały na niej świetnie. Połączenie scenicznej stylizacji z tą na co dzień. Chyba tylko ona może to tak ograć.

Obok niej na ściance sponsorskiej pozowała Ewelina Lisowska. Młoda artystka prezentuje sobą całkowicie inny styl. Trochę rockowy, trochę emo i odrobinę nie w naszym stylu. Tym razem gwiazdka postawiła na mroczny look z pagonami i crop-topem, który eksponował bardzo zgrabniutki brzuszek Eweliny. A według was, która wygląda lepiej? Ekstrawagantka w styluj lat 90., czy rockowe dziecko młodej polskiej sceny?

