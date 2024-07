Trzynasta edycja "Tańca z Gwiazdami" rozpoczęła się z impetem. Bardzo dobrze poradziła sobie w pierwszym odcinku Weronika Marczuk. Była jurorka "You Can Dance" występem w "TzG" może na nowo powrócić do wielkiego świata show-businnesu.

- Wielu moich znajomych mówiło mi same dobre rzeczy o tym programie. Dlatego postanowiłam spróbować swoich sił. Plusem jest to, że można naprawdę wiele się nauczyć, a ja lubię tańczyć i nawet łatwo mi to przychodzi - zadeklarowała w rozmowie z "Super Expressem".

Czy waszym zdaniem Weronika ma szansę na wygraną?

(ac)