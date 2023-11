Marcin Prokop pomylił nazwisko Agnieszki Woźniak Starak

2 z 4

Marcin Prokop, przedstawiając Agnieszką, zapowiedział:

Agnieszka Szulim-Starak.

Czy zrobił to specjalnie? Pewnie nie, ale prezenter nie poprawił się. Co na to Woźniak-Starak (wcześniej Szulim)?

Zobacz: Kuba Wojewódzki oddał hołd Korze na ramówce TVN! W jaki sposób?