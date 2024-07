Marcin Bosak ma kolejne powody do radości. Po sukcesie filmu "W ciemności", który jest nominowany do Oscara, aktor może pochwalić się kolejnym sukcesem. Nie tyle zawodowym, co prywatnym. Właśnie okazało się, że Bosak zostanie po raz drugi ojcem. Żona Marcina, Monika Pikuła spodziewa się dziecka.

- Marcin to wzorowy przykład męża i ojca - wyznał znajomy aktora w rozmowie z "Na żywo".

Marcin i Monika są rodzicami 3-letniego Władzia. Gratulujemy!

