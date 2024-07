Kto by pomyślał, że Maja Sablewska znana z perfekcyjnej znajomości PRu zostanie ekspertką w dziedzinie mody? Tak czy inaczej, czuje się w tym temacie jak ryba w wodzie, bo oprócz udanej kolekcji dla marki MOHITO właśnie skończyła prace nad swoją pierwszą książką. Publikacja dotyczy 10 sposób na modę.

Maja zapewnia, że nie przygotowała kolejnego poradnika dotyczącego dobierania ubrań do sylwetek i ukrywania mankamentów, ale starała się przekazać jak ważny jest nasz indywidualny styl i zaakceptowanie siebie. Na podstawie własnych doświadczeń z zabawy modą, Sablewska opublikowała zbiór porad.

- Zakupy, to niedobry i zapewniam Was, nieskuteczny sposób na poprawę humoru. Wiem, sama tak robiłam, dopóki nie zdałam sobie sprawy, że to nie działa. Najlepiej uczyć się na błędach, nie zawsze własnych. O tym i nie tylko piszę w mojej książce, której premiera mam nadzieje jeszcze w tym roku.