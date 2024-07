Książka Michała Piróga "Chcę żyć" na długo przed premierą zbudziła ogromne kontrowersje w show-biznesie. Kilka tygodni temu ujawniono fragmenty autobiografii choreografa sugerujące, że miał romans ze znanym wokalistą, którym jak twierdzi jeden z tabloidów jest Andrzej Piaseczny. Piróg w przeciwieństwie do niektórych kolegów z branży, nie ukrywa tego, że jest gejem - przeciwnie - otwarcie walczy o prawa mniejszości. Przypomnijmy: Michał opowiedział o swoim chłopaku

Na wczorajszej premierze wydawnictwa, debiutującemu pisarzowi towarzyszyli najbliżsi przyjaciele oraz rodzina. Ekipie "Dzień dobry TVN" udało się porozmawiać z matką Michała. Kobieta nie ukrywa, że ciężko było jej pogodzić się z odmiennością syna, ale ostatecznie pogodziła się z losem i bardzo mu kibicuje.

Czytałam tą książkę i widziałam całe jego życie (...) Powiem tak - żal mi, że jest inny i że nie będę miała wnuka czy wnuczki, no ale trudno - tak zadecydował los i tak musi być. Najważniejsze jest żeby on był szczęśliwy - jak on będzie szczęśliwy, będę i ja - wyznaje.