Mama Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o relacji z Oliwią! Jak ocenia swoją synową?

Mama Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała na Instagramie wspólne zdjęcia z Oliwią i napisała, jak ocenia swoją synową! Jak wygląda jej relacja z żoną syna? Pani Anna opublikowała w sieci szczery wpis o uczestniczce ostatniej edycji hitowego programu TVN7! Musiecie zobaczyć, co napisała mama Łukasza!

W miniony piątek 22 maja fani zobaczyli ostatni odcinek czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W wielkim finale dwie pary podjęły decyzję o kontynuowaniu swojego małżeństwa, a wśród tych par znaleźli się Oliwia i Łukasz. Uczestnicy programu od samego początku nie ukrywali, że są sobą zachwyceni. Dziś wiemy już, że Oliwia i Łukasz wciąż są razem, a na dodatek lada chwila (Oliwia trafiła na porodówkę w sobotę 23 maja) zostaną rodzicami! Zanim jednak świeżo upieczeni rodzice pochwalą się radosną wiadomością, spójrzcie, co o Oliwii napisała jej teściowa! Mama Łukasza opublikowała w sieci wspólne zdjęcia z żoną syna i zdradziła, jaka jest naprawdę!

Taka jest moja relacja z Oliwia😂😘..chciałam bym Wam wszystkim opowiedzieć o Niej ale nie sposób w kilku zdaniach opisać wszystko cowiem🙂 powiem wiec ze to jest najlepsza synowa jaka mogłam sobie wymarzyć ☺️ wspaniała,mądra i zaradna dziewczyna👧z ogromnym poczuciem humoru jak pewnie niektórzy zauważyli to poczucie humoru jest specyficzne ale najważniejsze ze my i Łukasz je doskonale rozumiemy😂..jOd ponad roku jest częścią naszej rodziny i bardzo ja kochamy 😘- napisała mama Łukasza.