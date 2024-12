Ewelina Ślotała zdobyła popularność dzięki książkom o luksusowym życiu w Konstancinie. Po medialnym rozwodzie znalazła się jednak pod presją, która pogłębiła jej problemy emocjonalne. W rozmowie z mediami jej matka ujawniła, że Ewelina od lat zmagała się z depresją, a ostatnie tygodnie jej życia były naprawdę trudne. Pisarka nie rozstawała się już z lekami uspokajającymi.

Brała mnóstwo lekarstw uspakajających i psychotropów. Uważałam, że za dużo tego łyka - mówi w rozmowie z Faktem pani Wanda

Mama Eweliny Ślotały o walce córki z depresją

Mama Eweliny Ślotały wyjawiła, co przyczyniło się do śmierci jej córki. Jak się okazało, 35-latka miała krwotok wewnętrzny i już od listopada przebywała w szpitalu. Przez prawie miesiąc była w śpiączce, z której niestety już się nie wybudziła.

Ewelinka zmarła na krwotok wewnętrzny. Co było przyczyną krwotoku, dokładnie nie wiem. Ona była u siebie w mieszkaniu i tam dostała krwotoku. Ja natychmiast wezwałam pogotowie, które zabrało ją do szpitala. Córka była nieprzytomna, była w śpiączce. W śpiączce była przez prawie miesiąc i w tej śpiączce zmarła - powiedziała dla Faktu mama Eweliny Ślotały

Kobieta wyjawiła także, że jej córka od lat zmagała się z depresją. Głośne rozstanie z mężem i wieloletnia batalia sądowa sprawiły, że niestety bardzo mocno odbiło się to na zdrowiu psychicznym Eweliny Ślotały. Ostatnio 35-latka miała już nawet nie wychodzić z domu bez leków, co bardzo martwiło jej mamę. Niecałe dwa miesiące temu miały się o to posprzeczać.

Ewelinka od dawna cierpiała na depresję, nie wychodziła z domu bez leków, bo miała stany lękowe. Brała mnóstwo lekarstw uspakajających i psychotropów. Uważałam, że za dużo tego łyka. Dwa miesiące temu powiedziałam jej o tym i nawet trochę się posprzeczałyśmy, jak to matka z córką. - dodaje pani Wanda

Mama Eweliny Ślotały przyznała również, że mimo wszystko miała dobry kontakt z córką i często się widywały

Miałyśmy bardzo częsty kontakt i non stop się widywałyśmy. Byłyśmy ze sobą bardzo blisko, albo ja byłam u Ewelinki, albo ona u mnie - dodaje

Niestety, jak już wiadomo, tym razem ta historia zakończyła się tragicznie i Ewelina Ślotała zmarła 17 grudnia 2024 roku. Osierociła syna. Na ten moment nie są jeszcze znane szczegóły ostatniego pożegnania 35-letniej pisarki.

