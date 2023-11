Edyta Górniak przeżywa ostatnio naprawdę ciężkie chwile. Niedawno wyjawiła, że ma za sobą traumatyczne przeżycie - poroniła ciążę. Niestety, los nie oszczędza piosenkarki. Jak się bowiem okazuje, jej mama ponownie trafiła do szpitala. Nie jest tajemnicą, że pani Grażyna ma problemu z sercem i jakiś czas temu była hospitalizowana. Edyta Górniak zrezygnowała wtedy z pracy na planie "The Voice of Poland", żeby być przy chorej mamie. W końcu jednak lekarze zdecydowali się wypisać mamę artystki ze szpitala. Niestety, najwyraźniej zrobili to zbyt pochopnie!

Mama Edyty Górniak znów trafiła do szpitala

"Fakt" informuje, że mama Edyty Górniak znów się gorzej poczuła i trafiła na oddział szpitalny. Pani Grażyna zgłosiła się do lekarza z bólem serca i obecnie musi być pod obserwacją. Na razie nie wiadomo, ile czasu mama gwiazdy będzie musiała przebywać w szpitalu, jednak tym razem lekarze powinni dokładnie ją przebadać i nie wypisywać zbyt szybko z oddziału.

Martwię się o mamę. Uważam, że lekarze w lecie stanowczo za wcześnie wypisali ją ze szpitala - powiedziała Edyta Górniak.

Mamie Edyty Górniak życzymy dużo zdrowia!

Edyta Górniak i jej mama przeżywają ciężkie chwile

Mama artystki znów jest w szpitalu

