Nazwisko Anny Lewandowskiej od kilku miesięcy należy do najgorętszych w polskim show-biznesie. Sportsmenka szybko stała się ulubienicą zarówno mediów jak i fanów, którzy gromadzą się wokół jej bloga oraz profilach na portalach społecznościowych. Jej życie u boku znanego piłkarza Roberta Lewandowskiego, budzi nie mniej emocji, co proponowane przez nią diety i przepisy, które nie zawsze są dostosowane do polskich realiów. Przypomnijmy: Dieta Lewandowskiej nie dla wszystkich. Zapomniała o jednym szczególe

Do tej pory niewiele wiedzieliśmy o rodzinie Anny, bowiem unikała ona pokazywania zdjęć najbliższych, skupiając się na wspólnych fotografiach z mężem. Wyjątek zrobiła niedawno, wstawiając na swój profil na Facebooku wspólną fotkę z mamą. Teściowa najpopularniejszego polskiego piłkarza wygląda na niezwykle ciepłą i pogodną osobę. Jej córka jest do niej bardzo podobna, z związku z czym istnieje prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie wyglądała za kilka lat Anna.

Oceńcie - podobne?

