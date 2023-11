Niedawno w mediach gruchnęła wiadomość o zatrzymaniu Jarosława Bieniuka. Były piłkarz miał dopuścić się brutalnego gwałtu na młodej dziewczynie. Oskarżyła go o to Sylwia S., z którą znał się od kilku lat. Jarosław Bieniuk został zatrzymany na 48 godzin. W tym czasie jego dziećmi zajmowała się między innymi mama Ani Przybylskiej. Co Krystyna Przybylska sądzi o całej tej sprawie? Jak chce chronić swoje wnuki? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

Reklama

Zobacz także: Jarosław Bieniuk zamyka przeszłość! Sprzedaje apartament, w którym mieszkał z Anią Przybylską