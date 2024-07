Wszyscy, którzy sadzili, że Karolina Malinowska, modelka i żona Oliviera Janiaka, będzie pisać swój blog w sposób słodki i delikatny, mogą się srogo zawieść.

Mama dwójki małych dzieci pisze o trudach bycia kobietą i matką oraz o wychowaniu potomstwa.

„Jak ktoś mówi, że na początku jest łatwo, to albo przeszedł w życiu nie jeden obóz survivalowy, albo kłamie, albo jeszcze nie ma dzieci...” – czytamy na blogu Malinowskiej.

Modelka szczerze przyznaje, że kiedy rodzi się dziecko, własne potrzeby schodzą na dalszy plan: „Zadaję jednak pytanie. A co z nami? Co z naszymi potrzebami? Czy możliwość wyspania się choć przez jedną noc to tak wiele?”

Pojawia się także wątek społeczno-polityczny. Malinowska przytacza wprawdzie słowa swojego brata, który pomaga jej w opiece nad maluchami, ale przyznaje mu rację.

„…mój młodszy brat, który jest najwspanialszą nianią na świecie mówi: „Siostra, jest 22 a ja czuję się jakby była 2 w nocy. Jestem wykończony a mam tylko ułamek Twoich obowiązków w pracy i przy dzieciach, no i mnie nikt nie wisi na cycku. „Skoro władza apeluje do ludzi, żeby się rozmnażali, to niechaj zapewni kobietom byt, bo bycie matką to mega wyczyn i należy Wam się puchar a nie becikowe” - po czym - jakby nigdy nic - wrócił do gry na play station. „



Pierwsze wpisy brzmią obiecująco. Szkoda tylko, że jest ich zaledwie kilka i wszystkie z marca. Ale pewnie przy dwójce dzieci czas na aktywności poza rodzicielskie jest mocno ograniczony.