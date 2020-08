Małgosia z "Rolnik szuka żony" wygląda jak gwiazda filmowa! Wystarczył jeden prosty trik i jest nie do poznania!

Małgosia Borysewicz i Paweł Borysewicz to jedna z najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony". Rolniczka bardzo szybko zyskała sympatię widzów, a ci najwierniejsi zostali z nią aż do dzisiaj. Od edycji, w której wzięła udział ze swoim teraźniejszym już mężem, minęło sporo czasu, a ona wciąż potrafi zaskoczyć! Nowe zdjecia, które opublikowała wprawiły fanów w zachwyt! Małgosia Borysewicz wygląda jak prawdziwa gwiazda filmowa! A wystarczyła zmiana... uczesania! Jak to możliwe? Koniecznie zobaczcie jej najnowsze fotki!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę

Małgosia i Paweł Borysewiczowie przechodzą teraz bardzo radosny okres oczekiwań na swoje drugie dziecko. Mały Rysio doczeka się w końcu rodzeństwa! Rolniczka, będąc w drugiej ciąży, pięknieje z dnia na dzień, a dowodem na to są jej zdjęcia na Instagramie.

Małgosia z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się delikatną metamorfozą. Wystarczyła delikatna zmiana fryzury oraz mocniejszy makijaż, a efekt był zdumiewający!

Czasem trzeba i tak 💃🏼 W prostych zdecydowanie czuję się najlepiej 🥰 - napisała na Instagramie nawiązując do swojej nowej fryzury

Internauci nie mogą oderwać od niej wzroku, a pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komplementów:

- Bardzo ładnie w tych prostych włosach 😊

- Śliczna jak zawsze A fakt w prostych wyglądasz mega

- ❤️przepiękna jak zawsze 👍👍👍

- Piękna kobietka z Ciebie Małgosiu 😍

- Petarda 🤩😁

Trudno się nie zgodzić! Sami spójrzcie!

