Małgosia z "Rolnik szuka żony" 5 podjęła zaskakujące wyzwanie. Całkowicie zmienia swoje życie!

Małgorzata Płaza jest jedną z uczestniczek piątej edycji "Rolnik szuka żony". Kobieta była kandydatką Jana, ale ich związek zakończył się dosyć nieoczekiwanie dla kobiety w finałowym odcinku programu. Po zakończeniu emisji Małgorzata zdecydowała się na drobne zmiany w swoim życiu i postawiła na modny ostatnio tzw. slowlife. Teraz poszła o krok dalej! Chce schudnąć 15 kilogramów i zamierza pracować nad sobą, aby móc w pełni cieszyć się życiem. Jak planuje tego dokonać?

Uczestniczka "Rolnika" opublikowała na Instagramie kilka zdjęć, w których wyznała, że zdecydowała się zmienić swoje życie. Małgorzata Płaza zdecydowała się na zmianę stylu odżywiania i chce schudnąć, aby odzyskać pełną sprawność fizyczną, którą utraciła po kontuzji.

Okazuje się, że to nie wszystko! Uczestniczka "Rolnika" zdecydowała się nie tylko zmienić styl odżywiania i zrezygnowała z mięsa, nabiału i słodyczy, ale postanowiła też popracować nad sobą.

Jakiś czas temu dotarłam do przyczyny mojego problemu z nadwagą, która męczy mnie od kilkunastu lat. Przepracowałam ten problem i podświadome przekonanie, że moje ciało musi być w jakimś sensie większe żeby się bronić. Praca z psychiką jest kluczem do uzyskania i utrzymania prawidłowej sylwetki, wszyscy profesjonaliści są tego zdania bo inaczej żadne diety nie działają na długo, albo w ogóle ich nie realizujemy do końca. Chodzi o to żeby na stałe zmienić programy w naszej głowie - wyznaje kobieta na Instagramie.