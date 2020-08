Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" na chwilę przed rozwiązaniem zafundowała sobie dzień relaksu u kosmetyczki i fryzjera. Zrobiła piękne paznokcie, ale też mocno zaszalała z fryzurą! Uczestniczka show TVP postanowiła bardzo je rozjaśnić i teraz na jej głowie króluje chłodny blond. Efektami pracy fryzjera, pochwaliła się na swoim InstaStory. Zobaczcie jak pięknie wygląda Małgosia Borysewicz.

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" zmieniła fryzurę! Zdecydowała się na odważną metamorfozę

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" już niedługo powita na świecie swoje drugie dziecko! Uczestniczka show TVP pomimo zaawansowanej ciąży, w dalszym ciągu jest bardzo aktywna - wygląda na to, że czuje się dobrze, dzięki czemu może jeszcze pomagać swojemu mężowi na gospodarstwie. Do tego robi przetwory, dzieli się z fanami ciekawymi przepisami i opiekuje się Rysiem. Małgosia Borysewicz to żona i mama na medal!

Ale Małgosia, jak każda kobieta, potrzebuje również chwili relaksu i odpoczynku od natłoku obowiązków, a jak wiadomo najlepszym sposobem na to jest wizyta u kosmetyczki i fryzjera. Tak właśnie zrobiła uczestniczka show TVP.

Na paznokciach Małgosi pojawił się babyboomer, ale najwięcej zmieniło się na... jej głowie! Gwiazda "Rolnik szuka żony" postanowiła mocno je rozjaśnić. Włosy u nasady co prawda pozostały w ciemnym kolorze, ale potem łagodnie przechodzą w odcienie blondu, aż do naprawdę chłodnego. Efekt? Małgosia wygląda naprawdę wspaniale! Zobaczcie sami!

I jak Wam się podoba? My jesteśmy zachwyceni! Chłodne blondy są teraz bardzo modne i w szczególności będą rządzić jesienią 2020. A tak Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" wyglądała przed metamorfozą.

Zmiana jest widoczna gołym okiem, ale naszym zdaniem na duży plus. Teraz już pozostało czekać na narodziny córeczki. Trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie i życzymy Małgosi dużo zdrowia.