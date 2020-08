Burza po słowach Małgosi Borysewicz z „Rolnik szuka żony” o wadze i wyglądzie

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" od jakiegoś czasu porusza trudne tematy związane z ciążą. Niedawno zamieściła wpis o aktywności fizycznej w ciąży, a teraz poruszyła temat swojej wagi. Opublikowała kilka zdjęć w ciążowych stylizacjach i napisała, że nie czuje się dobrze ze swoją wagą, ale wie, że w ciąży wygląd jest sprawą drugoplanową, bo najważniejsze jest zdrowie mamy i dziecka.

Wpis Małgosi Borysewicz wywołał w sieci prawdziwą burzę, bo rolniczka nawiązała do osób z nadwagą i zapytała wprost, jak osoby otyłe "takie z wyboru i zaniedbania" mogą czuć się dobrze pod względem wizualnym i fizycznym. Jedna z blogerek zarzuciła jej nawet "body shaming".

Z kolei fanki rolniczki bronią jej poglądów i wprost piszą, że nikogo nie obraziła!

Małgosia Borysewicz z "Rolnika" zdecydowała się podzielić ze swoimi obserwatorkami kilkoma przemyśleniami na temat swojego samopoczucia w ostatnim trymestrze ciąży i wyznała szczerze, że ma problem z wyborem ubrań, by czuć się dobrze i kobieco:

Jak by było takie szkolenie, jak ubrać się w 3 trymestrze ciąży i zachować normy urzędowe a przy tym kobiece- chętnie wzięłabym w nim udział🙄co prawda oglądałam programy typu: metamorfozy, lekcje tego i tamtego, ale jakoś nie potrafię ich wcielić w życie 😁 (...) Wygląd w ciąży to drugoplanowa sprawa, najważniejsza to ta zdrowotna. Tak, czy siak nie mam żadnej cukrzycy ciążowej, dzisiejszy dzień powiał optymizmem. - napisała Małgosia Borysewicz na Instagramie.