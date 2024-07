Małgosia Bela ma już prawie 35 lat i wciąż jest na topie w modowym świecie. Co ciekawsze, jej piękna, słowiańska uroda często wykorzystywana jest bez „ulepszeń” i zbędnego makijażu .

W tym sezonie modelka została twarzą perfum Stelli McCartney - L.i.l.y, gdzie reklamowała zapach mając na twarzy bardzo naturalny makijaż. Podobnie wystylizowana została do wiosenno-letniej kampanii francuskiego domu mody Hermes. A teraz jej twarz w makijażu no make up widniej na okładce magazynu The Last Magazine.

Jak widać naturalne piękno nie potrzebuje zbędnego makijażu. A wy jak oceniacie jej urodę?

