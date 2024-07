Przed wami kolejne sukcesy pięknych Polek. Nie nadążamy o nich pisać! Małgosia Bela, która jest w branży od 15 lat wciąż zachwyca i odnosi sukcesy. Top modelka tym razem pojawiła się na okładce tajskiego Vogue'a.

Gwiazda w ciekawym makijażu w odcieniach lawendy i tradycyjnym, azjatyckim stroju wygląda świetnie. Podobnie jak Anja Rubik, która ozdabia okładkę wiosenno-letniego wydania magazynu Self Service. Prosty, słoneczny look pięknej Polki to doskonały styl na lato.

Dziewczyny, oby tak dalej!

