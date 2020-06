Trendy lato 2020. Małgorzata Socha z plecioną torebką Saint Laurent za 8 tys. zł. Jest boska, ale my znaleźliśmy 100 razy tańsze i ładniejsze

Małgorzata Socha wybrała na się na szybkie zakupy w centrum Warszawy i to właśnie tam nie udało się jej uciec przed paparazzi. Socha jak zawsze wyglądała bardzo stylowo. Gwiazda, którą już niebawem zobaczymy w nowym sezonie serialu "BrzydUla", postawiła na bardzo wakacyjny look. Czerwoną kwiecistą sukienkę o długości midi (Affair, 760 zł) zestawiła z rattanową torebką Saint Laurent i klapkami od Le Petit Trou. Jej look zdecydowanie przypadł nam gustu - to idealna propozycja na zakupy z przyjaciółką, szybką kawę w ulubionej kawiarni, a nawet romantyczną randkę z ukochanym!

Małgorzata Socha w czerwonej sukience midi marki Affair. Ten model kosztuje 760 złotych, niestety jest już niedostępny na stronie sklepu. Jeśli jednak ta sukienka wpadła wam w oko, zachęcamy was do sprawdzenia podobnych sukienek m.in. w Zarze, gdzie właśnie zaczęły się wyprzedaże, a ceny sukienek zaczynają się już od 29 złotych.

Do kwiecistej sukienki Małgorzata Socha dobrała piękną plecioną torebkę Saint Laurent. Niestety nie udało nam się znaleźć identycznego modelu w sieci, jednak bardzo podobne osiągają zawrotną cenę nawet 10 tysięcy złotych.

Małgorzata Socha w czarnych płaskich klapkach Le Petit Trou na lato. Ten model jest niezwykle uniwersalny. Sprawdzi się w przypadku jeansowych szortów, twoich ulubionych mom jeans czy jak w przypadku Sochy - kwiecistej sukienki midi.